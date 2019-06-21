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пятница, 21 июня 2019 18:38

В Грузии во время протестов серьезно пострадали более 30 журналистов

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В Грузии во время протестов серьезно пострадали более 30 журналистов
31 журналист получил ранения во время протестов в Тбилиси. Фото: ТСН

Во время митингов в Тбилиси правоохранители ранили 31 журналиста.

Все пострадавшие сотрудники СМИ были ранены резиновыми пулями. Об этом сообщает Грузия Онлайн со ссылкой на заявление Хартии журналистской этики Грузии.

Как отмечается, фотограф издания Civil.ge Гурам Мурадов получил 11 резиновых пуль, у журналистки телекомпании "Рустави 2" Тамары Багашвили был зафиксирован перелом плеча, ее прооперировали. Член службы охраны "Рустави 2" Георгий Сулашвили потерял глаз, у него сломана челюсть.

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Митинги в Тбилиси начались в четверг 20 июня. Грузин возмутило поведение депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, который, сидя в кресле председателя парламента Грузии, пытался выступить. Оппозиция его облила водой. А отель, где разместилась российская делегация, забросали бутылками и мусором.

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