В Грузии начались масштабные акции протеста из-за ареста главы партии Саакашвили

В Тбилиси грузинская оппозиция и ее сторонники вышли на акции протеста из-за ареста лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.
Демонстранты установили большую палатку возле парламента, сообщило "Эхо Кавказа".
Митингующие перекрыли в центре города просп. Шота Руставели.
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Через громкоговоритель лидеры оппозиции объявили о "начале освободительного движения", которое продлится до победного конца.
По словам бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, действия власти против Мелии недопустимы и "похожи на геноцид". Он призвал оппозицию "довести дело до конца".
"Я доведу грузинскую оппозицию к победе, чтобы не отдать страну в руки врагов", - прокомментировал он.
26 февраля в Тбилиси запланировано большое шествие "За свободу" с требованием освободить Мелию.
В Грузии правоохранители задержали главу крупнейшей оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Нику Мелия.
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