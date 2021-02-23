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В Грузии начались масштабные акции протеста из-за ареста главы партии Саакашвили

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В Грузии начались масштабные акции протеста из-за ареста главы партии Саакашвили
В Грузии сторонники оппозиции вышли на акции протеста против ареста Мелии. Фото: ekhokavkaza.com

В Тбилиси грузинская оппозиция и ее сторонники вышли на акции протеста из-за ареста лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.

Демонстранты установили большую палатку возле парламента, сообщило "Эхо Кавказа".

Митингующие перекрыли в центре города просп. Шота Руставели.

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Через громкоговоритель лидеры оппозиции объявили о "начале освободительного движения", которое продлится до победного конца.

По словам бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, действия власти против Мелии недопустимы и "похожи на геноцид". Он призвал оппозицию "довести дело до конца".

"Я доведу грузинскую оппозицию к победе, чтобы не отдать страну в руки врагов", - прокомментировал он.

26 февраля в Тбилиси запланировано большое шествие "За свободу" с требованием освободить Мелию.

В Грузии правоохранители задержали главу крупнейшей оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Нику Мелия.

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