В Грузии автобус с пассажирами упал в пропасть: 17 человек погибло

Микроавтобус упал с высоты примерно 80 метров. Фото: Украинская правда

В Грузии в горах микроавтобус с пассажирами упал в пропасть. В результате аварии погибли 17 человек, еще трое получили ранения.

Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Шатили (Хевсурети, регион Мцхета-Мтианети). Микроавтобус упал с высоты примерно 80 метров, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.

На месте мобилизованы полиция, спасатели и скорая помощь.

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"Спасатели уже доставили пострадавших на безопасную территорию, бригады скорой помощи перевозят их в клинику. Поиски остальных пассажиров продолжаются. Кроме того, проводится идентификация тел пассажиров и другие оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в заявлении.

МВД Грузии ведет расследование по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".

Ранее на трассе Киев-Одесса возле села Большие Трояны Благовещенского района Кировоградской области произошло столкновение между пассажирскими автобусами. В результате ДТП погибли 2 человека, травмировано 10 человек, 9 из которых были госпитализированы.