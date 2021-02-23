В Грузии арестовали главу партии Саакашвили

 
Ексклюзивы
1/5
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1179
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 630
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3 Просмотров: 1332
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 504
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
3 Просмотров: 5688
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2439
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 972
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 4086
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 1485
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 243
Фото
Все фото
8
3
5
10
14
Торги за дом и энергетическая эффективность – украинка рассказала, как купить жилье в Нідерландах
Торги за дом и энергетическая эффективность – украинка рассказала, как купить жилье в Нідерландах
&quot;Мы близки&quot; - Путин и Лукашенко на переговорах обменялись любезностями и пошли кататься на лыжах
"Мы близки" - Путин и Лукашенко на переговорах обменялись любезностями и пошли кататься на лыжах
21-летняя женщина самостоятельно пересекла Атлантику и установила рекорд
21-летняя женщина самостоятельно пересекла Атлантику и установила рекорд
Чтобы заманить посетителей, египтяне научились говорить &quot;Слава Украине!&quot;
Чтобы заманить посетителей, египтяне научились говорить "Слава Украине!"
Тысячи домов затопило в результате мощного наводнения
Тысячи домов затопило в результате мощного наводнения
Видео
Все видео
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Интервью
1/5
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1179
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 423
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 504
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1890
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 288
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 1107
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
вторник, 23 февраля 2021 09:36

В Грузии арестовали главу партии Саакашвили

  Комментировать
В Грузии арестовали главу партии Саакашвили
Председателя партии Саакашвили Нику Мелию задержали в Грузии. Фото: kavkaz-uzel.eu

В Грузии правоохранители задержали председателя крупнейшей оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Нику Мелия.

Неофициальным лидером этой партии считают экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, пишет BBC.

Во вторник, 23 февраля, силовики вломились в офис политсилы и задержали руководителя партии. Также из офиса забрали оборудование, серверы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили депортировали в Польшу

По словам представителей полиции, они применяли силу пропорциональную силе сопротивления, которое им оказали.

"Я шокирован тем, что произошло сегодня утром в штабе ЕНД. Насилие и хаос в Тбилиси - последнее, что нужно Грузии. Настоятельно призываю все стороны действовать сдержанно сейчас и в дальнейшем", - прокомментировал ситуацию посол Великобритании Марк Клейтон.

По словам местного МВД, правоохранители выполняли решение суда об аресте Мелии от 17 февраля 2021 года.

В Одессе снесли дом для быстрой регистрации брака. Михеил Саакашвили установил его, когда был председателем ОГА 2016 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Грузии арестовали главу партии Саакашвили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Повстанцы Кастро похитили чемпиона мира по "Формуле-1"

Над строительством собора святой Софии работали 10 тыс. рабочих

Самое читаемое
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021 1 Просмотров: 16732
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка Просмотров: 11034
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
5
 Просмотров: 8847
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
10
 Просмотров: 8658
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
 Просмотров: 7857
Мир
Открыли музей с единственным экспонатом
Открыли музей с единственным экспонатом
5
Байден почтил память 500 тыс. умерших от коронавируса американцев
Байден почтил память 500 тыс. умерших от коронавируса американцев
Повстанцы Кастро похитили чемпиона мира по "Формуле-1"
Повстанцы Кастро похитили чемпиона мира по "Формуле-1"
 Просмотров: 324
За "побочку" от Covid-вакцинации заплатят деньги
За "побочку" от Covid-вакцинации заплатят деньги Просмотров: 351
Соцсеть Clubhouse впервые взломали хакеры
Соцсеть Clubhouse впервые взломали хакеры Просмотров: 153
Больше всего комментируют
5
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
3
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
2
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
2
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Голосов: 354
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть