В Грузии арестовали главу партии Саакашвили

Председателя партии Саакашвили Нику Мелию задержали в Грузии. Фото: kavkaz-uzel.eu

В Грузии правоохранители задержали председателя крупнейшей оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Нику Мелия.

Неофициальным лидером этой партии считают экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, пишет BBC.

Во вторник, 23 февраля, силовики вломились в офис политсилы и задержали руководителя партии. Также из офиса забрали оборудование, серверы.

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По словам представителей полиции, они применяли силу пропорциональную силе сопротивления, которое им оказали.

"Я шокирован тем, что произошло сегодня утром в штабе ЕНД. Насилие и хаос в Тбилиси - последнее, что нужно Грузии. Настоятельно призываю все стороны действовать сдержанно сейчас и в дальнейшем", - прокомментировал ситуацию посол Великобритании Марк Клейтон.

По словам местного МВД, правоохранители выполняли решение суда об аресте Мелии от 17 февраля 2021 года.

В Одессе снесли дом для быстрой регистрации брака. Михеил Саакашвили установил его, когда был председателем ОГА 2016 года.