В Греции ужесточили масочный режим

В Греции коронавирусом заболели 4227 человек. Фото: Global Look Press

Правительство Греции расширило перечень мест, где ношение медицинской маски является обязательным.

"Греция делает обязательным ношение масок в большем перечне закрытых общественных помещений, чтобы сдержать распространение нового коронавируса после небольшой вспышки болезни во второй половине июля, заявил заместитель министра гражданской защиты Никос Гардалиас", - сообщает Ekathimerini.

10 дней назад греческие органы здравоохранения ввели обязательное ношение масок для посетителей супермаркетов. Маски также требуют носить в общественном транспорте.

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Новые меры вступают в силу со среды, 29 июля, и предусматривают ношение масок в учреждениях розничной торговли, в помещениях государственных учреждений, банках, учреждениях питания, пекарнях и лифтах, религиозных учреждениях.

"Рост заболеваемости в Афинах и Салониках доказывает, что вирус все еще есть. Требования должны способствовать коллективному благу", - сказал Гардалиас.

В Греции с начала пандемии коронавируса, по состоянию на 27 июля зафиксировано 4227 подтвержденных случаев заболевания и 202 летальных случая.