"В городе разразилась гражданская война, полная потеря контроля. Хуже, чем ракеты из сектора Газы" - израильский мэр

В израильском городе Лод начались массовые беспорядки. Скриншот с видео

Мэр израильского города Лод Яир Ревиво попросил премьер-министра объявить чрезвычайное положение в городе.

"В Лоди началась Хрустальная ночь. Я призвал премьер-министра объявить чрезвычайное положение, ввести армию обороны Израиля, ввести комендантский час, восстановить порядок", - заявил он, пишет The Times of Israel.

По его словам, вся работа, которую местная власть проделывала в течение многих лет, пошла насмарку.

"Весь Израиль должен знать, это полная потеря контроля ... это немыслимо. Горят синагоги. Подожгли сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам ... в Лоди разразилась гражданская война", - сказал Ревиво.

Мэр города говорит, что местные жители хотят защитить свои дома, потому выходят на улицы с оружием.

"Каждую минуту загорается машина, синагога или школа ... в нашу новую ратушу ворвались и подожгли. Вы не понимаете, что здесь происходит. Это хуже, чем ракеты из сектора Газа", - заявил он.

Биньямин Нетаньяху уже объявил чрезвычайное положение в городе и отправил в город пограничные войска.

11 мая представители ХАМАС заявили, что в сторону центра Израиля было выпущено не менее 130 ракет.

Обстрелу подверглись населенные пункты в районе Гуш-Дана, Шарона и прибрежной низменности. Сирены звучали в Тель-Авиве, Герцлии, Гиватаиме, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме и практически во всех городах и населенных пунктах центра страны.