В Google показали, как с 1984-го по всему миру исчезали леса, таяли ледники и росли города

Компания Google усовершенствовала сервис Google Earth. Фото: скриншот с видео

Компания Google провела крупнейшее обновление своей платформы Google Earth с 2017 года.

Подробностями поделилось издание Meduza.

Специалисты компании усовершенствовали сервис, чтобы показать, как изменение климата и деятельность человека повлияли на ледники, пляжи, леса, реки, города и другие места по всему миру.

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Для этого они объединили 24 млн спутниковых снимков, полученных с 1984-го по 2020 год.

20 петабайт информации собрали в одну "видеомозаику" размером 4,4 терапикселя, что эквивалентно 530 тыс. видео с разрешением 4K.

По словам представителей Google, "это самое масштабное видео Земли на нашей планете".

Как исчезали и менялись леса:

Как росли города:

Как таяли ледники:

Представители NASA подписали документы о создании "первого в истории реалити-шоу, действие которого будет происходить за пределами Земли". Вероятным местом действия будет Международная космическая станция.