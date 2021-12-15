В Гонконге вспыхнул небоскреб. Сотни людей оказались в ловушке

В Гонконге вспыхнул небоскреб Causeway Bay - 38-этажное здание Всемирного торгового центра.
Около 350 работников и посетителей центра спасались от огня на крыше и оказались заблокированными. По меньшей мере 13 человек пострадали, сообщает издание South China Morning Post.
С отравлением угарным газом госпитализировали семь человек, еще одна женщина попала в больницу с травмами ног. Среди пострадавших была 60-летняя женщина, ее состояние оценивается как критическое. О погибших не сообщают.
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Заблокированных на крыше людей спасатели эвакуировали с помощью автолестниц. Пока неизвестно, покинули ли все сотрудники помещение.
Всего спасатели эвакуировали более 1200 человек.
Пожар вспыхнул в электрощитовой на нижнем этаже. Затем огонь распространился на строительные леса, покрывавшие часть здания.
В Дубае в ОАЭ горел небоскреб Zen Tower.
Из здания эвакуировали всех людей. А небоскреб спасти не удалось - пожар уничтожил здание почти полностью. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра.
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