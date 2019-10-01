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вторник, 01 октября 2019 18:29

В Гонконге полиция убила протестующего

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В Гонконге полиция убила протестующего
Полицейский выстрелил мужчине в грудь. Фото: МК

Полиция Гонконга застрелила протестующего.

"В Гонконге состоялись одни из самых жестких столкновений полиции и демонстрантов с момента начала беспорядков в июне, впервые полицейские застрелили демонстранта", - говорится в сообщении Bloomberg.

Телевизионная станция университета Гонконга опубликовала видео, на котором полицейский стреляет протестующему в грудь после удара палкой в ​​руку. Стычка произошла в северном районе Цуэн Вана.

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Полиция Гонконга подтвердила, что 18-летний мужчина получил огнестрельное ранение во время протестов во вторник. Полицейские пытаются выяснить детали инцидента.

29 августа вечером во всех районах Гонконга протестующие устроили просмотр документального фильма от Нетфликса "Зима в огне". Лента рассказывает и показывает, как проходила революция в Украине.

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