В Гималаях погибли 9 альпинистов

Массивный оползень накрыл базовый лагерь на горе Гурджа в непальской части Гималаев. Погибли 9 альпинистов. Фото: Звезда

В непальской части Гималаев в результате оползня в базовом лагере на горе Гурджа погибли 9 альпинистов.

Об этом сообщает The Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиции.

"По меньшей мере 9 альпинистов, включая 5 граждан Южной Кореи, погибли, когда массивный оползень накрыл базовый лагерь горы Гурджа", - говорится в сообщении.

Накануне у базового лагеря на горе Гурджа, высотой 7913 метра, произошла буря, в результате которой лагерь был разрушен оползнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Альпах погибли 10 туристов

Сегодня утром во время спасательной операции были обнаружены тела альпинистов.

На Эльбрусе обнаружено тело альпинистки, погибшей во время восхождения 31 год назад. У женщины при себе был паспорт, который говорит, что она уроженка города Новая Ладога Ленинградской области.