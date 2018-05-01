В Альпах погибли 10 туристов

В Швейцарских Альпах погибли туристы Фото: Главком

Из-за непогоды, группа из 14 человек (лыжники из Франции, Италии и Германии) не смогла добраться до своей базы, поэтому люди вынуждены были ночевать в горах.

Владелец базы, на которую должна была прибыть группа, сообщил спасателям о пропаже людей, на их поиски отправили семь вертолетов.

Позже стало известно, что один из членов группы погиб из-за падения с высоты, трое - от переохлаждения, еще двое - уже в больнице. Четыре человека остаются в критическом состоянии.

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Также сообщается, что погиб горный гид из Италии, который проводил организованную экскурсию.

Кроме того, в понедельник спасатели нашли тела двух альпинистов в Бернском кантоне. По предварительной информации, они были гражданами Швейцарии.

Сегодня также стало известно об исчезновении российского альпиниста, который, вероятно погиб.