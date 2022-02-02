В Германии запретили вещание телеканала Russia Today

 
Ексклюзивы
1/5
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
Просмотров: 738
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине города массово "атакуют" туристы
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине города массово "атакуют" туристы
Просмотров: 1620
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
Просмотров: 1323
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
Просмотров: 1792
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
Просмотров: 1647
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Просмотров: 1233
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
Просмотров: 8712
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
Просмотров: 810
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
Просмотров: 450
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Просмотров: 828
Фото
Все фото
6
6
10
4
8
Сразу в двух школах США произошла стрельба: есть погибшие
Сразу в двух школах США произошла стрельба: есть погибшие
Обнародовали ответы НАТО и США на требования Кремля о &quot;гарантиях безопасности&quot;
Обнародовали ответы НАТО и США на требования Кремля о "гарантиях безопасности"
Эквадор накрыли сильнейшие за 20 лет ливни: десятки погибших
Эквадор накрыли сильнейшие за 20 лет ливни: десятки погибших
Австралию заливают сильнейшие за 120 лет ливни
Австралию заливают сильнейшие за 120 лет ливни
Украинцы провели митинг у замерзшего Ниагарского водопада
Украинцы провели митинг у замерзшего Ниагарского водопада
Видео
Все видео
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
По Объединенным Арабским Эмиратам выпустили ракету
По Объединенным Арабским Эмиратам выпустили ракету
Бельгия будет выдавать паспорта с комиксами на страницах
Бельгия будет выдавать паспорта с комиксами на страницах
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
В Грузии на бывшее консульство РФ спроектировали огромный флаг Украины: фото и видео
В Грузии на бывшее консульство РФ спроектировали огромный флаг Украины: фото и видео
Интервью
1/5
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 864
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 324
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1008
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 999
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6939
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 702
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
среда, 02 февраля 2022 23:33

В Германии запретили вещание телеканала Russia Today

  Комментировать
В Германии запретили вещание телеканала Russia Today
Russia Today запретили в Германии. Фото:dw_politics via twitter

Немецкий регулятор, Комиссия по лицензированию и надзору, запретил вещание в стране российского пропагандистского телеканала Russia Today DE.

Об этом сообщили на сайте регулятора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Распространяли ложь о вакцинах: Facebook удалил российские аккаунты

Во вторник, 1 февраля, комиссия запретила распространение телепрограммы "RT DE" в Германии. Причиной стало отсутствие необходимой лицензии.

"Программа RT DE - это программа вещания, для которой нужна лицензия. ... Лицензия не выдавалась и не требовалась. В связи с этим организация и распространение телепрограммы в прямом эфире в Интернете, через мобильное и смарт-приложение "RT News" и через спутник должны быть прекращены", - говорится в сообщении.

Организатор "RT DE" - RT DE Productions GmbH, базирующийся в Берлине - действует с декабря 2021 года. 17 декабря, на следующий день после запуска вещания российского телеканала на немецком, местный ответственный регулятор СМИ инициировал разбирательство по RT DE.

В сентябре прошлого года администрация YouTube заблокировала русский канал RT.

После этого главный редактор Russia Today пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Россия должна ввести санкции против YouTube, а также закрыть в стране немецкое издание Deutsche Welle.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Германии запретили вещание телеканала Russia Today». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
 Просмотров: 62523
Жена Медведчука &quot;пошла&quot; нищенствовать
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
3
 3 Просмотров: 19620
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
6
 Просмотров: 11898
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
22
 Просмотров: 8712
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
 Просмотров: 6768
Мир
Макрон и Шольц собрались к Путину говорить об Украине
Макрон и Шольц собрались к Путину говорить об Украине Просмотров: 117
В Европарламенте заговорили об оккупации Беларуси
В Европарламенте заговорили об оккупации Беларуси Просмотров: 639
Коллаборантке Поклонской придумали новую должность
Коллаборантке Поклонской придумали новую должность Просмотров: 747
Сигнал для России – в Польше одобрили развертывание американских войск
Сигнал для России – в Польше одобрили развертывание американских войск Просмотров: 504
В США официально сообщили о опрокидывании войск США в Европу
В США официально сообщили о опрокидывании войск США в Европу Просмотров: 360
Больше всего комментируют
11
Порошенко почти догнал Зеленского – свежий рейтинг от социологов
3
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
3
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
2
Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны
1
Монастырский о задержании организаторов беспорядков: "Скоро услышим и другие имена"
Голосов: 344
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть