В Германии запретили вещание телеканала Russia Today

Russia Today запретили в Германии. Фото:dw_politics via twitter

Немецкий регулятор, Комиссия по лицензированию и надзору, запретил вещание в стране российского пропагандистского телеканала Russia Today DE.

Об этом сообщили на сайте регулятора.

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Во вторник, 1 февраля, комиссия запретила распространение телепрограммы "RT DE" в Германии. Причиной стало отсутствие необходимой лицензии.

"Программа RT DE - это программа вещания, для которой нужна лицензия. ... Лицензия не выдавалась и не требовалась. В связи с этим организация и распространение телепрограммы в прямом эфире в Интернете, через мобильное и смарт-приложение "RT News" и через спутник должны быть прекращены", - говорится в сообщении.

Организатор "RT DE" - RT DE Productions GmbH, базирующийся в Берлине - действует с декабря 2021 года. 17 декабря, на следующий день после запуска вещания российского телеканала на немецком, местный ответственный регулятор СМИ инициировал разбирательство по RT DE.

В сентябре прошлого года администрация YouTube заблокировала русский канал RT. После этого главный редактор Russia Today пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Россия должна ввести санкции против YouTube, а также закрыть в стране немецкое издание Deutsche Welle.