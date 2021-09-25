В Германии выпустили монеты с изображением Меркель

В стране по-золотому начали готовиться к проводам Меркель. Фото: MDM

В Германии начали продавать золотые монеты с портретом канцлера Ангелы Меркель.

Об этом сообщается на сайте аукциона MDM, занимающейся продажей монет по всему миру.

Заказать сувенир можно в онлайн-магазинах монет и драгоценных металлов за €49. На монетах указаны годы правления канцлера: 2005-2021.

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Фабрика плюшевых медведей в немецком городе Кобург создала игрушку по случаю ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Стоимость коллекционного медведя - €189.

Монеты изготовили из золота. Фото: MDM

26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлер страны. Действующий канцлер Германии Ангела Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на пост федерального канцлера.