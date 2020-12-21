В Германии рассказали, действует ли вакцина против нового вируса

Министр иностранных дел Германии Йенс Шпан заявил, что нет сведений о том, что обнаружена в некоторых европейских странах мутация коронавируса может быть менее уязвима для вакцины.

"По состоянию на воскресенье, в том числе по итогам переговоров представителей различных европейских структур при участии Института Роберта Коха, мы знаем, что на вакцину это не влияет", - рассказал Шпан в эфире телеканала ZDF.

По его словам, вакцина "так же эффективна, но это данные на текущий момент".

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан рассказал, что 21 декабря немецкое правительство рассмотрит возможность введения дальнейшего запрета для сообщения с Южно-Африканской республикой, которое может начать действовать с 1 января. Немецкие ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением Covid-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данная разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов.