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вторник, 29 октября 2019 23:20

В Германии отреагировали на разведение сил в Золотом

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В Германии отреагировали на разведение сил в Золотом
В Германии разведения сил в Золотом назвали "важным сигналом надежды". Фото: unian

Министерстве иностранных дел Германии отреагировало на начало разведения сил в Золотом на Донбассе.

В Германии считают, что разведение является "важным сигналом надежды" и заявили о необходимости его продолжения в других регионах. Об этом МИД Германии сообщило в Twitter.

"В течение пяти лет на востоке Украины бушует конфликт. Разведение сил в Золотом - это важный сигнал надежды для местного населения, реальный прогресс на пути к миру возможен. Разведение необходимо продолжать в других частях региона", - говорится в заявлении.

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Разведение войск в районе населенного пункта Золотого-4 на Луганщине началось в 12:00.

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили о начале операции.

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