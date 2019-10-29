В Германии отреагировали на разведение сил в Золотом

В Германии разведения сил в Золотом назвали "важным сигналом надежды". Фото: unian

Министерстве иностранных дел Германии отреагировало на начало разведения сил в Золотом на Донбассе.

В Германии считают, что разведение является "важным сигналом надежды" и заявили о необходимости его продолжения в других регионах. Об этом МИД Германии сообщило в Twitter.

"В течение пяти лет на востоке Украины бушует конфликт. Разведение сил в Золотом - это важный сигнал надежды для местного населения, реальный прогресс на пути к миру возможен. Разведение необходимо продолжать в других частях региона", - говорится в заявлении.

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For 5 years conflict has raged in Eastern Ukraine. The disengagement of forces in Zolote is an important sign of hope for the local population that real progress towards peace is possible. The disengagement needs to continue in other parts of the region. @OSCE — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 29 жовтня 2019 р.

Разведение войск в районе населенного пункта Золотого-4 на Луганщине началось в 12:00. Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили о начале операции.