В Германии отказались от вакцины AstraZeneca

 
Ексклюзивы
1/5
Если коротко - говняно - музыкальный критик о песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - музыкальный критик о песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 513
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 2835
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 144
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 540
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2565
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1125
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 531
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2889
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1467
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
1 Просмотров: 21141
Фото
Все фото
6
5
6
5
13
Мощнейшая за последнее десятилетие песчаная буря накрыла страну
Мощнейшая за последнее десятилетие песчаная буря накрыла страну
Объявили победителей премии &quot;Грэмми-2021&quot;
Объявили победителей премии "Грэмми-2021"
&quot;Холодную воду подают бесплатно, а на коммунальных не экономим&quot; - украинка о жизни в Андорре
"Холодную воду подают бесплатно, а на коммунальных не экономим" - украинка о жизни в Андорре
Українка розповіла, ким вигідно працювати в Андоррі
Українка розповіла, ким вигідно працювати в Андоррі
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Видео
Все видео
Свадебную процессию с вертолета посеяли деньгами
Свадебную процессию с вертолета посеяли деньгами
Назвали песню года по версии "Грэмми"
Назвали песню года по версии "Грэмми"
Соперник случайно трижды упал: как Лукашенко победил в гонке Минской лыжни
Соперник случайно трижды упал: как Лукашенко победил в гонке Минской лыжни
Билли Айлиш завоевала "Грэмми" за саундтрек к бондиане
Билли Айлиш завоевала "Грэмми" за саундтрек к бондиане
Авария украинского судна в Черном море: появилось видео трагедии
Авария украинского судна в Черном море: появилось видео трагедии
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 792
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2700
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 396
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 марта 2021
Просмотров: 756
Бідні родичі
– Засмучуюся, коли вручають дорогі подарунки. Бо треба буде купувати подібні у відповідь, – каже Ірина. З чоловіком торік взяли ...
понедельник, 15 марта 2021 19:22

В Германии отказались от вакцины AstraZeneca

  Комментировать
В Германии отказались от вакцины AstraZeneca
В Германии заявили, что вакцина требует дополнительное исследование. Фото: Reuters

Германия приняла решение приостановить использование вакцины компании AstraZeneca.

Об этом заявило министерство здравоохранения страны, передает Spiegel.

Остановить использование вакцины AstraZeneca порекомендовал Институт Пауля Эрлиха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-вакцина, которую получит Украина, эффективна на 96,4%

В связи с сообщениями о развитии тромбов после вакцинации необходимы дополнительные исследования, заявили исследователи.

Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией. Шведско-британская компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверенные данные о состоянии 17 млн ​​человек, которые привили AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Германии отказались от вакцины AstraZeneca». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
марта

Мужчины могут быть донорами 5 раз в год

В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях

Rolls-Royce основали конструктор и авіатор

Похитили, убили и закопали: осудили убийц украинского журналиста

Первый эскалатор создали для развлечений

Диктатор получил 23 удара кинжалами

Днепр перегородили дамбой рекордных размеров

Самое читаемое
Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье
Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье
6
 1 Просмотров: 11457
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом Просмотров: 10242
Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео
Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео
 Просмотров: 7822
Гороскоп на 15-21 марта: на кого ждут новая работа и высокие заработки
Гороскоп на 15-21 марта: на кого ждут новая работа и высокие заработки
 Просмотров: 7164
Показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой
Показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой Просмотров: 7138
Мир
Свадебную процессию с вертолета посеяли деньгами
Свадебную процессию с вертолета посеяли деньгами
 Просмотров: 468
Комната в общежитии стоит €280 - во сколько Украинская обходится жизнь в Германии
Комната в общежитии стоит €280 - во сколько Украинская обходится жизнь в Германии
 Просмотров: 783
Как в "Черном зеркале" - билеты на метро будут продавать по рейтингу
Как в "Черном зеркале" - билеты на метро будут продавать по рейтингу Просмотров: 207
Убитую активистку выкопали из могилы и залили ее бетоном
Убитую активистку выкопали из могилы и залили ее бетоном Просмотров: 2016
Мощнейшая за последнее десятилетие песчаная буря накрыла страну
Мощнейшая за последнее десятилетие песчаная буря накрыла страну
6
 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
25
Днепр перегородили дамбой рекордных размеров
5
При каких условиях Зеленский возьмет в союзники Порошенко
4
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
2
Университет призвал не использовать слова "мама" и "папа"
1
"Борьбой с олигархами Зеленский отрицает свое существование" - политолог
Голосов: 13
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть