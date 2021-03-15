В Германии отказались от вакцины AstraZeneca

Германия приняла решение приостановить использование вакцины компании AstraZeneca.

Об этом заявило министерство здравоохранения страны, передает Spiegel.

Остановить использование вакцины AstraZeneca порекомендовал Институт Пауля Эрлиха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-вакцина, которую получит Украина, эффективна на 96,4%

В связи с сообщениями о развитии тромбов после вакцинации необходимы дополнительные исследования, заявили исследователи.

Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией. Шведско-британская компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверенные данные о состоянии 17 млн ​​человек, которые привили AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.