В Германии назвали условие, при котором передадут РФ материалы об отравлении Навального

Берлин назвал условие, при котором сможет передать информацию Кремлю о состоянии отравленного российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщает прокуратура столицы Германии в Twitter.
По словам правохранителей, они получили от России соответствующий запрос, однако предложение россиян отклонили.
Отмечается, что материалы передадут при условии, если на это согласится сам Навальной.
"Дополнительная информация на данный момент невозможна", - подчеркнули в прокуратуре.
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Утром 20 августа Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска. Во время полета политику стало плохо, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в Омске. Российского оппозиционера госпитализировали в тяжелом состоянии.
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