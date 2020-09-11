В Германии назвали условие, при котором передадут РФ материалы об отравлении Навального

Берлин назвал условие, при котором передаст России материалы об отравлении Навального. Фото: REUTERS

Берлин назвал условие, при котором сможет передать информацию Кремлю о состоянии отравленного российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает прокуратура столицы Германии в Twitter.

По словам правохранителей, они получили от России соответствующий запрос, однако предложение россиян отклонили.

Отмечается, что материалы передадут при условии, если на это согласится сам Навальной.

"Дополнительная информация на данный момент невозможна", - подчеркнули в прокуратуре.

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Утром 20 августа Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска. Во время полета политику стало плохо, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в Омске. Российского оппозиционера госпитализировали в тяжелом состоянии.