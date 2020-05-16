В Германии коронавирус отступает

Германия побеждает коронавирус. Фото: dw.com

В Германии резко снизились показатели новых случаев заражения коронавирусом. Кроме этого упало и число умерших среди больных.

За последние сутки в стране зарегистрировали 620 новых случаев инфицирования, сообщили в Институте Роберта Коха.

К этому показатель был больше 90. За последние сутки умерло только 57 и это почти вдвое меньше, чем днем ​​ранее. Выздоровели 900 пациентов.

Больше всего инфицированных и умерших зарегистрировали в Баварии, Северном Рейн-Вестфалии, Баден-Вюртембюрзи и в Нижней Саксонии.

С понедельника в Германии начались новые послабления карантина, и они зависят от земель. Также канцлер Ангела Меркель призвала граждан не подвергать опасности то, чего удалось достичь в стремлении замедлить распространение коронавируса.

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Общее количество подтвержденных заражений в Германии с начала эпидемии достигло 173 772. Из них 7881 больных умерли, выздоровели - 152 600.