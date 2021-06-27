В гавани затонули десять круизных лайнеров

Фото: Reuters

В Гонконге (Китай) произошел пожар на пристани, который охватил 16 судов. Из них не менее 10 затонули.

Произошло 27 июня. Пожарным понадобилось более 6 часов, чтобы потушить пламя. Причина пожара пока неизвестна, пишет Reuters.

"Пожар вспыхнул около 2:30 и был ликвидирован через 6 часов. Известно, что спасатели вынесли из горящих судов 35 человек. Одного человека госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

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Было слышно, как взрываются топливные баки и густой дым поднимался в небо, покрывая пристань и соседние многоэтажные дома.

Согласно заявлению, пожарные службы для ликвидации возгорания использовали 11 пожарных катеров и 8 реактивных самолетов.

Через месяц после разрушительного взрыва в порту Бейрута вспыхнул масштабный пожар. Загорелось на складе, где хранили масло и шины. Причины возгорания выясняются.