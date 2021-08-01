В Финляндии Санта-Клаус посетил пункт вакцинации

Фото: twitter.com/Roikaupunki

Финский Санта-Клаус, более известный как Йоулупукки, а также мистер Лорди – известный финский музыкант Томи Путаансуу, посетили пункт вакцинации от коронавируса в Рованиеми. Об этом сообщила в Twitter мэрия города.

Отмечается, что Путаансуу, основатель и лидер рок-группы Lordi, которая победила на Евровидении в 2006 году, получил уже вторую дозу вакцины.

Что касается Санта-Клауса, то власти не уточнили, когда именно он сделал прививку.

"Йоулупукки рассказал, что из-за возраста получил вакцину в числе самых первых", – указано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Две области Украины превысили эпидемиологический порог Covid-19

Как отметили в финском Национальном институте здравоохранения и социального развития, число зараженных коронавирусом в стране растет. По состоянию на воскресенье общее число инфицированных за время пандемии превысило 107,3 тысячи человек. Первую дозу вакцины получили 3,67 миллиона человек, или более 66% жителей Финляндии, вторую – 35%, или порядка 1,95 миллиона.

Новый спрей от коронавируса защищает от штамма Delta, британских, южноафриканских и бразильских. Препарат под названием BioBlock создали эстонские ученые. Лабораторные исследования показали, что спрей для носа обеспечивает защиту как от исходного штамма, так и от штамма Delta.