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четверг, 27 мая 2021 11:41

В Facebook удалили аккаунты спецслужб РФ, выдававших себя за журналистов

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В Facebook удалили аккаунты спецслужб РФ, выдававших себя за журналистов
В Facebook удалили аккаунты российских спецслужб. Фото: Reuters

Соцсеть Facebook удалила аккаунты российских спецслужб, выдававших себя за журналистов.

Об этом говорится в отчете социальной сети об угрозах, которые обнаружили в 2017-2020 годах.

Украина вошла в список стран, где с 2017 года зафиксировали наибольшее количество ботоферм в социальных сетях. В прошлом году Facebook удалил сеть аккаунтов, которая была создана и поддерживалась российской военной разведкой, и была ориентирована на Украину и ближние страны.

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"Они создали фальшивых персонажей, которые работали на форумах для ведения блогов и в различных социальных сетях. Некоторые из них выдавали себя за гражданских журналистов и пытались связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями", - говорится в отчете.

Также удалили 11 иностранных ботоферм, которые работали в Украине. Шесть ботоферм координировали из-за рубежа.

Россия, Иран, Мьянма, США и Украины стали инициаторами большинства операций по дезинформации как внутри страны, так и за рубежом.

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Дата
27
мая

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