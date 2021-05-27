В Facebook удалили аккаунты спецслужб РФ, выдававших себя за журналистов

Соцсеть Facebook удалила аккаунты российских спецслужб, выдававших себя за журналистов.
Об этом говорится в отчете социальной сети об угрозах, которые обнаружили в 2017-2020 годах.
Украина вошла в список стран, где с 2017 года зафиксировали наибольшее количество ботоферм в социальных сетях. В прошлом году Facebook удалил сеть аккаунтов, которая была создана и поддерживалась российской военной разведкой, и была ориентирована на Украину и ближние страны.
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"Они создали фальшивых персонажей, которые работали на форумах для ведения блогов и в различных социальных сетях. Некоторые из них выдавали себя за гражданских журналистов и пытались связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями", - говорится в отчете.
Также удалили 11 иностранных ботоферм, которые работали в Украине. Шесть ботоферм координировали из-за рубежа.
Россия, Иран, Мьянма, США и Украины стали инициаторами большинства операций по дезинформации как внутри страны, так и за рубежом.
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