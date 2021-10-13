Въезд в США откроют для Cоvid-вакцинированных иностранцев

Въезд в США откроют для привитых иностранцев. Фото: Unsplash

В США будут пускать иностранцев, привитых Covid-вакцинами, которые одобрены американскими регуляторами или Всемирной организацией здравоохранения.

Речь идет о шести вакцинах. Однако, какие именно из них будут приниматься, в правительстве не сообщают, передает "Голос Америки".

По состоянию на конец сентября среди разрешенных Всемирной организацией здравоохранения или Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) препаратов были вакцины Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac.

Среди неодобренных ВОЗ вакцин - российский "Спутник" и индийский препарат Covaxin.

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Франция от 11 октября ужесточает правила въезда для украинцев. Страну позволили посещать только людям, прошедшим полный курс вакцинации препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm. С момента получения последней дозы должно пройти семь дней или 28 - для Johnson and Johnson. Великобритания признала украинские сертификаты. 11 октября начнет принимать украинцев, прошедших полный курс вакцинации Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.