Франция сделала ограничения на въезд для украинцев более жесткими

Франция от 11 октября ужесточает правила въезда для украинцев.

Страну позволили посещать только людям, прошедшим полный курс вакцинации препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, сообщает Госпогранслужба.

С момента получения последней дозы должно пройти семь дней или 28 - для Johnson and Johnson.

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Великобритания признала украинские сертификаты. 11 октября начнет принимать украинцев, прошедших полный курс вакцинации Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

В Украине могут снять все карантинные ограничения. Условие - вакцинации 70% взрослого населения. Пока не сделают прививки не менее 50-70%, переходить на массовую вакцинацию подростков преждевременно. Хотя производители некоторых вакцин позволили прививать детей от 12 лет, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.