Франция сделала ограничения на въезд для украинцев более жесткими

 
Ексклюзивы
1/5
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Просмотров: 1521
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 747
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1143
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1233
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 2871
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 5292
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 900
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1944
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 657
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1773
Фото
Все фото
6
9
3
13
5
В Варшаве вышли протестовать 100 тыс. человек
В Варшаве вышли протестовать 100 тыс. человек
Китай накрыло крупнейшее за последние 40 лет наводнение: эвакуировали 120 тыс. человек
Китай накрыло крупнейшее за последние 40 лет наводнение: эвакуировали 120 тыс. человек
Дома затопило, а дороги превратились в реки: показали последствия непогоды в Греции
Дома затопило, а дороги превратились в реки: показали последствия непогоды в Греции
В Риме произошли столкновения на Covid-акции: есть раненые и задержанные
В Риме произошли столкновения на Covid-акции: есть раненые и задержанные
Под ледником археологи нашли лыжу викингов
Под ледником археологи нашли лыжу викингов
Видео
Все видео
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Авиакатастрофа в России: последние подробности об аварии и имена жертв
Авиакатастрофа в России: последние подробности об аварии и имена жертв
Американку посадили за нарушение дистанции с медведем
Американку посадили за нарушение дистанции с медведем
Целая страна осталась без электричества
Целая страна осталась без электричества
В афганской мечети прогремел взрыв: десятки погибших
В афганской мечети прогремел взрыв: десятки погибших
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1197
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 540
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 918
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1035
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2169
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 468
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
понедельник, 11 октября 2021 15:06

Франция сделала ограничения на въезд для украинцев более жесткими

  Комментировать
Франция сделала ограничения на въезд для украинцев более жесткими
Францию можно будет посетить только полностью вакцинированным украинцам. Фото: pexels.com

Франция от 11 октября ужесточает правила въезда для украинцев.

Страну позволили посещать только людям, прошедшим полный курс вакцинации препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, сообщает Госпогранслужба.

С момента получения последней дозы должно пройти семь дней или 28 - для Johnson and Johnson.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оранжевую зону карантина попали 16 областей

Великобритания признала украинские сертификаты. 11 октября начнет принимать украинцев, прошедших полный курс вакцинации Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

В Украине могут снять все карантинные ограничения. Условие - вакцинации 70% взрослого населения. Пока не сделают прививки не менее 50-70%, переходить на массовую вакцинацию подростков преждевременно. Хотя производители некоторых вакцин позволили прививать детей от 12 лет, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Франция сделала ограничения на въезд для украинцев более жесткими». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

Вселенский патриархат разбил план российской церкви

За минуты сложились три этажа: под Киевом развалилась школа

Впервые в истории бокса - братья Кличко собрали все чемпионские пояса

Открыли первый в мире музей-село

Самое читаемое
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret соблазнила сеть в &quot;голом&quot; наряде
"Ангел" Victoria's Secret соблазнила сеть в "голом" наряде
6
 Просмотров: 5688
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики 1 Просмотров: 4869
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут 1 Просмотров: 4635
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
 Просмотров: 4140
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
 Просмотров: 4115
Мир
Россия похитила формулу вакцины AstraZeneca - британские СМИ
Россия похитила формулу вакцины AstraZeneca - британские СМИ Просмотров: 360
Трамп хотел назначить дочь Иванку главой Всемирного банка
Трамп хотел назначить дочь Иванку главой Всемирного банка Просмотров: 261
ЕС утвердил новые санкции: под них попал российский институт, который разрабатывал "Новичок"
ЕС утвердил новые санкции: под них попал российский институт, который разрабатывал "Новичок" Просмотров: 90
Нобелевскую премию по экономике получили трое американцев
Нобелевскую премию по экономике получили трое американцев Просмотров: 54
Гендерно нейтральные игрушки появятся во всех отделах игрушек
Гендерно нейтральные игрушки появятся во всех отделах игрушек Просмотров: 189
Больше всего комментируют
6
В "Слуге народа" рассказали о своем избирателе
5
Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок
3
"За*бало": возле дома Зеленского в Конча-Заспе проходит акция протеста
2
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление
2
Активисты требуют указывать на баннерах "Большого строительства", что его ведут на деньги с налогов
Голосов: 193
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть