 
Ексклюзивы
1/5
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
1 Просмотров: 621
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
1 Просмотров: 2061
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Просмотров: 3393
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Просмотров: 225
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
1 Просмотров: 10279
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
Просмотров: 2287
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
Просмотров: 3924
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
Просмотров: 882
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1818
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
Просмотров: 531
Фото
Все фото
9
5
4
5
3
В Евросоюзе прошли масштабные акции в поддержку Украины
В Евросоюзе прошли масштабные акции в поддержку Украины
На трассе перевернулся автобус с пассажирами: десятки пострадавших
На трассе перевернулся автобус с пассажирами: десятки пострадавших
В Турции появилась стеклянная терраса для прогулок &quot;в воздухе&quot;: невероятные фото
В Турции появилась стеклянная терраса для прогулок "в воздухе": невероятные фото
Начал извергаться крупнейший вулкан Европы: мощные фото
Начал извергаться крупнейший вулкан Европы: мощные фото
Спят на полу и не имеют пищи - российские военные застряли на вокзале возле украинской границы
Спят на полу и не имеют пищи - российские военные застряли на вокзале возле украинской границы
Видео
Все видео
Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли
Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли
В Японии в знак поддержки спели гимн Украины
В Японии в знак поддержки спели гимн Украины
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать
Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать
Интервью
1/5
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 2745
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 2025
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 693
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2277
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 1080
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
Просмотров: 828
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
среда, 23 февраля 2022 07:26

Спецтема: Враг возле украинской границы

В Евросоюзе прошли масштабные акции в поддержку Украины
9

  Комментировать

В центре чешской Праги на Вацлавской площади состоялась акция солидарности с Украиной против признания Россией так называемых ЛДНР.

Сотни людей с желто-голубыми флагами присоединились к мероприятию под названием "Мы стоим с Украиной", сообщает украинское посольство в Чехии.

"Сегодня почти в каждом чешском городе взвился желто-голубой флаг. Нам, украинцам, важно чувствовать, что мы не одни. Спасибо, что вы с нами. Мы не хотим жить в РФ, мы хотим быть частью демократической Европы", - заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Подобные акции поддержки прошли также в других городах Чехии. Политики страны уже несколько дней носят сине-желтые ленты на костюмах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возле посольства РФ в Киеве установили инсталляцию из сломанных дверей

В Германии на акцию протеста против политики президента РФ Владимира Путина в отношении Украины вышли более 600 человек. Они собрались перед посольством России в Берлине.

Участники акции выразили протест против нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины. Активисты требовали вывести российские войска из ОРДЛО, ввести санкции против Путина и его друзей-олигархов и навсегда остановить "Северный поток-2".

Берлин
Фото: twitter.com/EuromaidanPress
Берлин
Берлин
Берлин
Центр Праги

Возле посольства Российской Федерации в Киеве состоялась акция против признания Россией независимости так называемых ЛДНР. Участие в мероприятии "Империя должна умереть" приняли более 100 человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Евросоюзе прошли масштабные акции в поддержку Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине 5 Просмотров: 14221
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
 Просмотров: 12555
Нашли мертвыми девятилетних товарищей, которых искали всю ночь
Нашли мертвыми девятилетних товарищей, которых искали всю ночь
5
 Просмотров: 12510
Путин заявил, что Россия признала так называемые ЛДНР по границам областей
Путин заявил, что Россия признала так называемые ЛДНР по границам областей Просмотров: 12186
ФСБ РФ перекинула в Украину оперативно-диверсионные группы
ФСБ РФ перекинула в Украину оперативно-диверсионные группы Просмотров: 11385
Мир
Определили страны, где больше всего свирепствует Covid-19
Определили страны, где больше всего свирепствует Covid-19 Просмотров: 72
Еще два государства ввели экономические санкции против России
Еще два государства ввели экономические санкции против России Просмотров: 945
Вторая партия оружия из Канады прибыла в Украину
Вторая партия оружия из Канады прибыла в Украину Просмотров: 531
Кулеба в США встретился с Байденом и Ллойдом
Кулеба в США встретился с Байденом и Ллойдом Просмотров: 459
Канада присоединилась к антироссийским санкциям
Канада присоединилась к антироссийским санкциям Просмотров: 288
Больше всего комментируют
8
"Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на 7% - SOCIS
5
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
3
Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский
2
Россия хочет уничтожить Украину - Резников рассказал о целях Кремля
2
Русскоязычный "Дом" хотят сделать общенациональным
Голосов: 236
Голосование Кто из украинских звезд чаще всего обнажается на пикантных фото в соцсетях?
  • Настя Каменских
  • София Стужук
  • Леся Никитюк
  • Анна Тринчер
  • Даша Астафьева
  • Злата Огневич
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть