В Евросоюзе прошли масштабные акции в поддержку Украины

В центре чешской Праги на Вацлавской площади состоялась акция солидарности с Украиной против признания Россией так называемых ЛДНР.

Сотни людей с желто-голубыми флагами присоединились к мероприятию под названием "Мы стоим с Украиной", сообщает украинское посольство в Чехии.

"Сегодня почти в каждом чешском городе взвился желто-голубой флаг. Нам, украинцам, важно чувствовать, что мы не одни. Спасибо, что вы с нами. Мы не хотим жить в РФ, мы хотим быть частью демократической Европы", - заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Подобные акции поддержки прошли также в других городах Чехии. Политики страны уже несколько дней носят сине-желтые ленты на костюмах.

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В Германии на акцию протеста против политики президента РФ Владимира Путина в отношении Украины вышли более 600 человек. Они собрались перед посольством России в Берлине.

Участники акции выразили протест против нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины. Активисты требовали вывести российские войска из ОРДЛО, ввести санкции против Путина и его друзей-олигархов и навсегда остановить "Северный поток-2".

Фото: twitter.com/EuromaidanPress

Возле посольства Российской Федерации в Киеве состоялась акция против признания Россией независимости так называемых ЛДНР. Участие в мероприятии "Империя должна умереть" приняли более 100 человек.