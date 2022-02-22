Активисты установили кресты под посольством РФ в Киеве

Возле посольства Российской Федерации в Киеве состоялась акция против признания Россией независимости так называемых ЛДНР.

Участие в мероприятии "Империя должна умереть" приняли более 100 человек, сообщает Gazeta.ua.

Участники с громкоговорителями поставили перед посольством колонки и установили могильные кресты в землю.

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

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Активисты с флагами Украины и ЕС под патриотические песни держали плакаты: "Россия - оккупант", We choose Europe, not russia и "Империя зла должна умереть".

На крестах перед российским посольством было написано "русский оккупант".

В Германии устроили акцию протеста против войны в Украине и призвали немецкое правительство к сдерживанию агрессии РФ. Демонстрация "Война не имеет границ" состоялась в Берлине у Бранденбургских ворот.