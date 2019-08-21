В европейской столице готовятся встречать Путина митингами

В Хельсинки планируют протесты к приезду Путина. Фото: politeka

В финской столице запланировали митинги к приезду Путина с рабочим визитом.

Их будет не менее 4, пишет ukrinform.

"По сведениям полиции, в Хельсинки пройдет минимум четыре акции протеста", говорится в сообщении.

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На них собираются прийти десятки людей.

Комиссар полиции Хейкки Порола заявил, что протестующие обратят внимание на нарушения прав человека.

Митинги пройдут в центре столицы и у российского посольства.

Среди организаторов называют представителей движения "Свободная Россия" молодежную организацию Коалиционной партии и правозащитную организацию Amnesty International.

Мэрия Москвы отказала в проведении акции за допуск независимых политиков к власти.