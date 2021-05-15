В Европе протестуют в поддержку Палестины

Демонстрации проходят в Берлине, Париже, Лондоне, Брюсселе, Мадриде и других европейских городах. Фото: DW

В ряде городов Европы проходят акции в поддержку Палестины на фоне эскалации конфликта с Израилем.

В некоторых городах демонстрации разогнали силовики, сообщает ТАСС.

В частности, в Берлине несколько тысяч человек собрались в районе Кройцберг и прошли маршем в знак поддержки Палестины.

В северных районах Парижа на акцию вышли пару сотен человек. Полиция применила водометы, чтобы их разогнать.

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Демонстранты жгли мусорные баки, забрасывали полицию бутылками и камнями. В ответ силовики применили слезоточивый газ и водометы.

Также спецсредства применили против демонстрантов у посольства Израиля в Афинах. Демонстранты подошли к зданию и начали бросать камни и палки в спецназ, тот ответил слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Акции в поддержку Палестины также прошли в Брюсселе, Лондоне и Мадриде.

Армия обороны Израиля, которая уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в секторе Газа. Это произошло "в ответ на более 200 ракет, выпущенных из Газы по Израилю", как указали в ЦАХАЛе. Как указано, около 30 ракет упало в секторе Газа. Было перехвачено более 100 ракет.