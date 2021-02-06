Манфред Вебер призвал ужесточить санкции против РФ. Фото: Reuters

В Европарламенте призвали ужесточить санкции против России

На такие шаги пошли после высылки 3 европейских дипломатов из Москвы, сообщает DW.

"Денежные потоки российских сторонников властных структур Кремля должны быть перекрыты, а их счета заморожены", - заявил председатель фракции христианских демократов Манфред Вебер.

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Он отметил, что руководители России совершенно не заинтересованы в серьезном диалоге с Евросоюзом.

"Решение о высылке 3 дипломатов ЕС - осознанная провокация", - убежден политик.

По его словам, рост числа демонстраций в России является признаком распространения идей свободы и демократии в направлении Востока.

"Российское руководство боится этого больше всего. Его нервозность только усилится в ближайшие недели", - добавил Вебер.

Россия объявила дипломатов Швеции, Польши и Германии, которые участвовали в "несогласованных акциях протеста" в поддержку оппозиционера Алексея Навального, персонами нон грата. Они должны покинуть страну в ближайшее время.