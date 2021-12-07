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вторник, 07 декабря 2021 10:43

В этом году в мире убили десятки журналистов

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В этом году в мире убили десятки журналистов
В 2021 году показатель убитых журналистов самый низкий за последние два десятилетия. Фото: Reuters

За последние 20 лет в мире было убито более 1600 журналистов и 46 из них – в 2021 году.

Об этом говорится на сайте международной правозащитной организации "Репортеры без границ".

Отмечается, что в этом году количество погибших, по данным на 6 декабря, является самым низким за последние 19 лет. В частности, это связано в основном со снижением интенсивности конфликтов, особенно смертельных с 2012 по 2016 год – в Сирии, Ираке и Йемене.

"Также это результат интенсивной кампании неправительственных организаций свободы прессы, в частности RSF, за создание международных и национальных механизмов защиты, которые, однако, остаются недостаточными", - говорится в сообщении.

Уменьшение также объясняется решением многих информационных организаций посылать меньше репортеров в другие места из-за пандемии и тем, что некоторые части мира (например, Ливия и регион Сахель) стали слишком опасны для журналистов.

Несмотря на это, 46 журналистов в мире были убиты за последний год, а 1636 журналистов - за последние двадцать лет.

Отметим, что с момента принятия последней резолюции Совета Безопасности ООН о защите журналистов (в 2015 году) количество убитых журналистов ежегодно уменьшалось.

В организации также напомнили, что в 2021 году впервые за более 80 лет Нобелевскую премию мира вручат журналистам: лауреатами премии стали журналистка из Филиппин Мария Ресси и российский журналист Дмитрий Муратов. Церемония награждения состоится 10 декабря в Осло (Норвегия).

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По данным Нобелевского комитета, оба лауреата получили награду "за усилия по защите свободы выражения взглядов, что является предпосылкой демократии и устойчивого мира"
Отметим, что журналисты, избранные Нобелевским комитетом совместными лауреатами в этом году, являются гражданами двух наиболее опасных для журналистов стран.

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