В этнической резне убили 102 человека

Премьер Эфиопии Абый Ахмед призывает к миру. После этих призывов в регионе произошла страшная резня / Getty Images

Более 100 человек погибли в Эфиопии, в регионе Бенишангуль-Гумуз, во время резни на этнической почве.

Свидетели и официальные лица заявили о смерти 102 человек в результате нападения в среду, 23 декабря. Об этом пишет The Guardian.

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Нападение произошло на следующий день после того, как премьер страны Абый Ахмед посетил регион и заявил о необходимости привлечь к ответственности виновных в тамошних недавних этнических нападениях.

Эта резня отличается от конфликта в северном регионе Эфиопии Тыграй, где в начале ноября эфиопские войска и союзные региональные силы разгромили местных сепаратистов.

"Стремление врагов разделить Эфиопию по этническому и религиозному признаку все еще велико. Это желание останется невыполненным. Местные жители хотят мира. Эти настроения перевешивают любые разногласия", - заявил накануне атаки премьер.

Еще до того, как в прошлом месяце разразилась война в регионе Тыграй, правительство Абия боролось с растущими рисками этнических конфликтов в разных частях страны. По оценкам ООН, насилие между этническими группами в Эфиопии, которые воюют за землю и другие ресурсы, заставило сотни тысяч людей покинуть свои дома.

Этнические конфликты - большая проблема для Эфиопии. Премьер Абый пытается способствовать национальному единству в стране, где живет более 80 этносов.

Фермер из города Булен Белай Ваджера рассказал, что насчитал 82 тела на поле у ​​дома после нападения на рассвете в среду, 23 декабря. Он и семья проснулись от звуков выстрелов и выбежали из дома, когда неизвестные с оружием приказывали ловить и казнить местных. Его жена и пятеро детей погибли. Самого Белая ранили в ягодицу.

Другой житель города, Гассе Имама, рассказал, что вооруженные люди штурмовали район около 6 утра. Он насчитал 20 тел у дома. Сам говорит, что схватился за собственное оружие, но нападавшие выстрелили ему в живот, и он потерял сознание.

По словам местного медика, он и коллеги помогли 38 лицам. Большинство с огнестрельными ранениями. По его словам, пациенты рассказали о родственниках, убитых ножами, и что боевики, поджигали дома и стреляли в людей, которые пытаются убежать.

Нападение произошло на следующий день после того, как премьер, начальник штаба вооруженных сил, и другие высокие чиновники посетили регион, чтобы призвать к спокойствию местные этнические группы. Предыдущее нападение в этом районе произошел 14 ноября, когда боевики обстреляли автобус и убили 34 человека.