В еще одной стране начали вакцинацию от коронавируса

В Египте власть началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

Первыми прививки получат медицинские работники. Об этом сообщает Reuters.

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Вакцинация проводится китайским препаратом Sinopharm. Также в стране рассчитывают на получение 40 млн доз глобальной инициативы COVAX.

За последние сутки в Украине обнаружили 3915 новых больных коронавирусом. Всего, по состоянию на утро 24 января, имеем 1191812 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 861 летальных. 83 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 947514 пациентов, из них за последние сутки - 5407.