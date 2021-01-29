В еще одной стране легализовали эвтаназию

Парламент Португалии принял закон о легализации эвтаназии. Фото: rtp.pt

В Португалии одобрили законопроект, разрешающий проведение эвтаназии в стране.

За законопроект проголосовали 136 человек, против - 78, четверо воздержались. Об этом сообщает Radio e Televisao de Portugal.

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Запросить эвтаназию сможет совершеннолетний гражданин Португалии или человек, имеющий разрешение на проживание в стране. Запрос может быть сделан пациентом с терминальной стадией заболевания или тем, кто страдает от невыносимых болей.

Законопроект об эвтаназии пожилым людям без смертельных заболеваний подготовило правительство Нидерландов. Если парламент страны примет этот закон, то просить о смерти смогут все пожилые люди, которые считают, что они "прожили свою жизнь".