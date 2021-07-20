В еще одной стране фермерам запретят убивать цыплят

В ряде стран ЕС запрещают практику убийства цыплят / CC0

Во Франции в 2022 году будет незаконным забой цыплят-самцов в птицеводстве, заявил министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди.

Миллионы птенцов мужского пола ежегодно погибают после вылупления. Чаще всего путем измельчения или отравления углекислым газом, поскольку они не производят яиц и не достигают размеров самок. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Фермеры говорят, что на объектах массового производства нет практичных и недорогих способов определения пола цыпленка до вылупления. А директива ЕС от 2009-го разрешает "немедленную" гибель цыплят в возрасте до 72 часов. Противники этой практики осуждают излишнюю жестокость и указывают на улучшениях в методах поиска самцов до того, как они вылупятся.

"С 1 января 2022 года на всех птицеводческих заводах должны быть установлены или заказаны машины, позволяющие определять пол цыпленка в яйце. 2022-й станет годом, когда во Франции прекратится измельчение и отравление 50 миллионов цыплят-самцов", - заявил министр Денорманди.

Государство предоставит пакет финансовой помощи в размере €10 млн, чтобы помочь фермерам приобрести необходимое оборудование.

Этот шаг был предпринят после того, как в январе Германия заявила, что в следующем году она также запретит спорную практику убийства цыплят.

В прошлом году Швейцария запретила измельчение живых цыплят, но по-прежнему разрешает их отравление газом.

Франция усилит ограничения для непривитых туристов из ряда государств. В то же время для полностью вакцинированных путешественников границы открыли независимо от страны происхождения. Вакцинированные украинцы теперь могут въехать во Францию без теста.