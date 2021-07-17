Франция обновила правила въезда для украинских туристов

Для вакцинированных Coronavac украинцев страна пока остается закрытой. Фото: pixabay.com

Франция усилит ограничения для непривитых туристов из ряда государств. В то же время для полностью вакцинированных путешественников границы откроют независимо от страны происхождения.

Вакцинированные украинцы смогут въехать во Францию без теста, заявил 17 июля премьер-министр страны Жан Кастекс, передает Reuters.

"Допустят вакцинированных только утвержденными Европейским агентством по лекарственным средствам вакцинами: Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Janssen", - сказал он.

Для вакцинированных Coronavac украинцев страна пока остается закрытой.

С 18 июля Франция усилила ограничения для непривитых путешественников из Великобритании, Испании, Португалии, Кипра, Нидерландов и Греции. Они должны будут предъявить Covid-тест, сделанный менее чем за 24 ч. до поездки. Ранее действительными считались тесты, сделанные в течение 48 ч. для путешественников из Британии и до 72 ч. для туристов из других указанных стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дания открывается для украинских туристов

Словения разрешила въезд полностью вакцинированным туристам из Украины. Страна открыта и для украинских путешественников, имеющих отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении от коронавируса. Словения признает утвержденные в ЕС вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Остаются неутвержденными китайские Covid-вакцины: Covishield, Coronavac и Sinopharm, а также российская "Спутник V".