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понедельник, 03 мая 2021 13:47

В ЕС предлагают разрешить въезд привитым от коронавируса

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В ЕС предлагают разрешить въезд привитым от коронавируса
Вопрос должен рассмотреть Совет ЕС. Фото: pixabay.com

Европейская комиссия предложила разрешить въезд в страны ЕС для тех, кто прошел полную вакцинацию одобренными в сообществе вакцинами.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, обнародованном в понедельник, сообщает УНН

"Сегодня Еврокомиссия предлагает государствам-членам ослабить текущие ограничения на въезд в ЕС с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС" , - говорится в заявлении.

"Государства-члены должны разрешить въезд в ЕС тем людям, которые получили по меньшей мере за 14 дней до прибытия, последнюю рекомендованную дозу вакцины, которая получила разрешение на продажу в ЕС.

Государства-члены могут также распространить это действие на тех, кто вакцинирован вакциной, которая прошла процесс внесения в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях", - указали в Еврокомиссии.

Теперь рассмотреть такое предложение должен Совет ЕС. Первое обсуждение запланировано на 4 мая. После чего обсудят послы ЕС 5 мая.

Если предложение примет Совет, ЕС государства-члены должны будут реализовать меры, изложенные в рекомендации.

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Дата
03
мая

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