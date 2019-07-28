В ЕС отреагировали на задержание митингующих в Москве

27 июля в Москве задержали сотни митингующих Фото: Известия

Официальный представитель ЕС Майя Косьянчич заявила о задержании более тысячи участников акции протеста в Москве. Назвала это нарушением права на свободу собраний и свободное выражение мнения.

От имени организации она призвала власти России придерживаться международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре, говорится на официальной странице ЕС.

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"Мы ожидаем, что российские власти при проведении этих выборов будет придерживаться обязательств перед ОБСЕ и других международных обязательств", - добавила Косьянчич.

Массовые уличные протесты продолжаются в столице России с 14 июля. Люди недовольны массовым недопуском на выборы в Мосгордуму представителей внесистемной оппозиции. А также тем, что многие кандидаты, лояльных к мэрии Москвы, идут на выборы не от партий, а как самовыдвиженцы. Проблем с регистрацией в провластных кандидатов нет. Выборы в московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019.