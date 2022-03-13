В ЕС откровенно сказали, почему боятся создать бесполетную зону над Украиной

РБК Жозеп Боррель

Создание бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к Третьей мировой войне.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. При этом он отметил, что ЕС не хотел бы, чтобы война России против Украины переросла во что-то большее, сообщает elperiodico.

"Если кто-то призывает к бесполетной зоне, это подразумевает способность и готовность сбивать нарушающие ее российские самолеты. Это означало бы перерастание конфликта в Третью мировую войну, а мы этого явно не хотим. Мы находимся на грани того, что мы можем сделать , чтобы помочь, не вступая в воинственную ситуацию и не становясь частью конфликта", - заявил он.

ЕС помогает облегчить вооруженным силам Украины сопротивление против российской армии, добавил Боррель.

"Мы делаем все возможное с военной точки зрения, помогая облегчить сопротивление украинцев военной техникой, соблюдая осторожность, чтобы война не перекинулась на другие страны и избегая конфронтации, которая может перерасти в ядерное противостояние", - заявил он.

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Глава дипломатии ЕС также сообщил, что санкции не способны остановить войну сразу, но способны ослабить российскую экономику, и они дорого обойдутся России.

"У нас остается вопрос импорта энергии, но мы будем сокращать его так быстро, как только сможем", - добавил он под завалами.

Президент Российской Федерации Владимир Путин может расширить военную деятельность и атаковать одну из стран НАТО. В ЕС есть серьезные опасения, что глава государства, ведущий полномасштабную войну против Украины, продолжит агрессию. Об этом заявил испанский политик, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Поэтому Европейский Союз должен сейчас ограничить возможности атаковать РФ в будущем.