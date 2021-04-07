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четверг, 08 апреля 2021 00:15

В ЕС не пришли к общему согласию по вакцине AstraZeneca

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В ЕС не пришли к общему согласию по вакцине AstraZeneca
Вокруг AstraZeneca ведутся дискуссии из-за побочных эффектов. Фото: Reuters

Министры здравоохранения стран-членов Европейского Союза не смогли договориться о единой инструкции по использованию для вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. В последние дни вокруг нее ведутся дискуссии из-за наличия значительных побочных эффектов.

Министры решили провести внеочередную встречу после заявления Европейского агентства по лекарственным средствам относительно связи между препаратом и образованием тромбов. Однако к согласию не пришли, сообщает Reuters.

Переговоры будут продолжаться на следующих встречах.

По мнению комиссара ЕС по вопросам здравоохранения, сейчас очень важно выработать единый подход в использовании вакцины для преодоления нерешительности и сомнений граждан в вопросе прививки.

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Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам пришел к выводу, что образование необычных тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов должны быть внесены в список очень редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

Совещательный орган Великобритании по вакцинам заявил, что людям в возрасте до 30 лет будет предложено сделать прививку другой вакциной вместо препарата AstraZeneca из-за сообщения о появлении редких тромбов.

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