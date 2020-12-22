В Египте возобновили древний храм богини Исиды

В Египте завершили реставрацию храма богини Исиды в Асуане.

Уже в ближайшее время его обещают открыть. Об этом сообщает министерство туризма и древностей Египта в Facebook.

"Реставрационные работы в храме Исиды включают восстановление пола и колонн, очистки стен от остатков помета птиц и летучих мышей и установка проволочных окон, чтобы не допустить попадания птиц снова", - заявил генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири.

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Также у входа в святилище очистили рисунки и обновили цвета на входе в храм и на боковых дверях. В храме планируют установить современную систему освещения.

Храм Исиды построил царь Египта Птолемеев ИИИ. Его открыли в 1871 году до н. е. уже после смерти одного из самых могущественных правителей династии Птолемеев. Храм длиной около 19 метров построен из песчаника и имеет две двери. Главные двери увенчаны орнаментом с крылатым солнечным диском, из них посетители попадают в зал с тремя комнатами, а на восточной стене святыни храма средней комнаты выгравировано несколько сцен жертвоприношений. Богиня Исида - одна из самых почитаемых богинь Древнего Египта, которую считали образцом для понимания египетского идеала женственности и материнства. Ее почитали как сестру и жену Осириса, мать Гора и, соответственно, египетских фараонов, которые считались его земным воплощением. Она защищала рабов, грешников, ремесленников и угнетенных, но прислушалась и к молитвам богачей, девушек, аристократов и правителей Египта.