В Египте столкнулись автобусы: погибли 16 человек

Пострадавших в больницу доставляли 13 скорых. Фото: Reuters

В результате ДТП в Египте 16 человек погибли и 18 получили ранения.

Об этом сообщило Reuters.

Авария произошла на дороге между Египтом Суэц и Эль-Тором в субботу. Египетское Министерство здравоохранения сообщило, что пострадавших доставляли в больницы Эт-Тура и Шарм-эш-Шейха 13 скорых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы разбились в ДТП в Словакии

"Травмы были разного типа: переломы, ссадины, резаные раны и подозрение на сотрясение мозга", - говорится в сообщении.

Все раненые получили необходимую медицинскую помощь.

В сообщении отмечается, что в последнее время в Египте увеличилось количество аварий. Причиной этого является неосторожное управление и плохое состояние дорог.

В Беларуси столкнулись туристический автобус "Скания" с россиянами и легковой автомобиль "Рено". В ДТП пострадал 41 пассажир автобуса. Водитель легковушки погиб на месте.