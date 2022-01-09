В Египте столкнулись автобусы: погибли 16 человек

В результате ДТП в Египте 16 человек погибли и 18 получили ранения.
Об этом сообщило Reuters.
Авария произошла на дороге между Египтом Суэц и Эль-Тором в субботу. Египетское Министерство здравоохранения сообщило, что пострадавших доставляли в больницы Эт-Тура и Шарм-эш-Шейха 13 скорых.
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"Травмы были разного типа: переломы, ссадины, резаные раны и подозрение на сотрясение мозга", - говорится в сообщении.
Все раненые получили необходимую медицинскую помощь.
В сообщении отмечается, что в последнее время в Египте увеличилось количество аварий. Причиной этого является неосторожное управление и плохое состояние дорог.
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