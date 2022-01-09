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воскресенье, 09 января 2022 02:26

В Египте столкнулись автобусы: погибли 16 человек

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В Египте столкнулись автобусы: погибли 16 человек
Пострадавших в больницу доставляли 13 скорых. Фото: Reuters

В результате ДТП в Египте 16 человек погибли и 18 получили ранения.

Об этом сообщило Reuters.

Авария произошла на дороге между Египтом Суэц и Эль-Тором в субботу. Египетское Министерство здравоохранения сообщило, что пострадавших доставляли в больницы Эт-Тура и Шарм-эш-Шейха 13 скорых.

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"Травмы были разного типа: переломы, ссадины, резаные раны и подозрение на сотрясение мозга", - говорится в сообщении.

Все раненые получили необходимую медицинскую помощь.

В сообщении отмечается, что в последнее время в Египте увеличилось количество аварий. Причиной этого является неосторожное управление и плохое состояние дорог.

В Беларуси столкнулись туристический автобус "Скания" с россиянами и легковой автомобиль "Рено". В ДТП пострадал 41 пассажир автобуса. Водитель легковушки погиб на месте.

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