В Египте произошел взрыв газопровода

Причину взрыва пока не установлены. Фото: egyptianstreets.com

В Египте на Синайском полуострове взорвался газопровод.

В результате инцидента жертв нет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на губернатора Северного Синая Мохаммеда Абдель Фадиля Шушу.

По его словам, инцидент не повлиял на поставку газа в жилые районы и промышленные зоны Синая.

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Причина взрыва не сообщается. Продолжается расследование.

По словам сотрудников безопасности и очевидцев, перед взрывом неизвестные установили взрывные устройства и скрылись. Пока ни одна из группировок не заявляло об ответственности за произошедшее.

Отмечается, что месяцем ранее ответственность за взрыв газопровода в провинции Северный Синай взяла на себя группировка, аффилированная с Идил.

В Киеве на Оболони утром произошел взрыв возле ресторана. Инцидент произошел на улице Автозаводской около 4:00 утра.