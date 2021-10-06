В двух странах приостановили вакцинацию препаратом Moderna

От Moderna отказались в Швеции и Дании. Фото: Reuters

Швеция и Дания перестали прививать молодежь вакциной Moderna.

Сообщается о редких случаях сердечных заболеваний среди вакцинированных, пишет The National.

В Швеции приостановили использование препарата среди людей моложе 30 лет. В Дании вакцину перестали использовать среди несовершеннолетних.

Данные указывают о риске миокардита и перикардита среди молодых людей, которым ввели эту вакцину.

Связь между сердечными заболеваниями и вакцинацией препаратом особенно очевидна после введения второй дозы. Однако риск осложнений очень невелик, сообщило Национальное агентство здравоохранения Швеции.

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В Японии в партии вакцин от коронавируса производства Moderna обнаружили твердые частицы. Это могли быть остатки затычек от флаконов.

Поэтому Япония остановила использования 1630000 доз препарата от американской компании. В партии, где нашли загрязнения, было более 565 тыс. Доз. Твердые частицы нашли по крайней мере в 39 флаконах.