В Дубае открыли Всемирную выставку - яркие фото церемонии

Фото: Reuters

В Дубае в ОАЭ открыли всемирную выставку Dubai Expo 2020.

Это первое мероприятие такого уровня на Ближнем Востоке с начала пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

Выставку должны были открыть в 2020-м, но коронавирус не позволил этого сделать. Впервые в истории Всемирную выставку перенесли, а не отменили.

Для Dubai Expo 2020 построили комплекс стоимостью $7 млрд.

Открытие прошло на центральной площади Экспоцентра - под куполом Аль-Васл. Хедлайнером был итальянский тенор Андреа Бочелли.

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В выставке примут участие 200 стран. Она продлится до конца марта 2022 года.

В Дубае самое высокое в мире сооружение - небоскреб Бурдж Халифа - подсветили сине-желтыми цветами по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Видео с подсвеченным зданием с поздравлениями выложили на официальной странице в Twitter.