В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
Просмотров: 1800
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1890
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 954
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1440
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1233
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1872
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1611
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3600
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2430
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
8
16
8
16
8
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Когда коронавирус накладывается на дефолт: армия вышла против граждан – репортаж
Когда коронавирус накладывается на дефолт: армия вышла против граждан – репортаж
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
Видео
Все видео
Это дно, товарищи пропагандисты: Беларусь выдворила российских журналистов
Это дно, товарищи пропагандисты: Беларусь выдворила российских журналистов
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Сделка с дьяволом: итальянская мафия помогает бедным, но какой ценой
Сделка с дьяволом: итальянская мафия помогает бедным, но какой ценой
Ученые заявили, что впервые нашли плавающего динозавра: и все знают этого монстра
Ученые заявили, что впервые нашли плавающего динозавра: и все знают этого монстра
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1449
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1170
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3735
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2628
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1593
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 1179
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
четверг, 07 мая 2020 13:13

В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв

  Комментировать
В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв
Генри Говарда Голмса казнили 35-летним ФОТО: Britannica

Серийного убийцу, доктора 35-летнего Генри Холмса повесили в США 7 мая 1896-го.

Холмс родился в семье небогатого клерка Германа Мадгета. Ребенком был очень сообразительным, но жестоким - мучил животных до смерти. Позже в Мичигане получил медицинское образование. Платил за него сам. Мошенничал со страховыми выплатами. Сначала страховал жизнь несуществующих людей, а затем демонстрировал трупы из университетской лаборатории и требовал выплаты.

В 1886 году Холмс переезжает в Чикаго и становится фармацевтом. Называется доктором Генри Говардом Холмсом. После смерти владельца аптеки выкупает ее у вдовы. Женщина исчезает. Холмс строит вокруг аптеки огромный изысканный дом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Казнили "убийц одиноких сердец"

Дом называет "Замком". Спроектировал в нем тайные проходы, фальшивые стены и ловушки. Некоторые комнаты были звуконепроницаемыми и соединенными трубами с резервуаром газа в подвале. Со своей комнаты Холмс мог наполнять те помещения газом. В подвале было оборудование для проведения вскрытий.

В 1893-м в городе проводили Всемирную выставку. В доме Холмса много молодых женщин бронируют комнаты. Девушки начинают исчезать. Холмс продает человеческие останки медицинским лабораториям, но никто не спрашивает, откуда они у него.

Холмса поймали, когда попытался получить еще одну фальшивую страховую выплату. У него был труп убитой им молодой женщины.

"Я родился с дьяволом внутри. Я не мог не стать убийцей, также, как поэт не может не писать ", - заявил после признания.

В доме и во дворе нашли останки около 200 жертв.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв

Город накрыло раскаленным пеплом

Шедевр похитили за 50 секунд

Россия и Япония обменялись территориями

Самое читаемое
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 32004
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 14040
В российском городе умер украинский узник
В российском городе умер украинский узник
 1 Просмотров: 12006
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
7
 Просмотров: 8919
Задержали банду, которая похищала людей
Задержали банду, которая похищала людей Просмотров: 8730
Мир
Кремль причастен к ​​Холокосту: литовский сейм готовит новую резолюцию
Кремль причастен к ​​Холокосту: литовский сейм готовит новую резолюцию Просмотров: 171
Это дно, товарищи пропагандисты: Беларусь выдворила российских журналистов
Это дно, товарищи пропагандисты: Беларусь выдворила российских журналистов
 Просмотров: 936
Город накрыло раскаленным пеплом
Город накрыло раскаленным пеплом
 Просмотров: 252
Uber заявила о сокращениях: сколько людей потеряют работу
Uber заявила о сокращениях: сколько людей потеряют работу Просмотров: 126
Американцы создали ракету, которая пробьет любую броню
Американцы создали ракету, которая пробьет любую броню Просмотров: 810
Больше всего комментируют
7
Украинцам планируют поднять цены на электроэнергию: подробности
6
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
6
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
4
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
Голосов: 172
Голосование Будете ли вы болеть за Ломаченко и Усика во время их следующих боев?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua