В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв

Генри Говарда Голмса казнили 35-летним ФОТО: Britannica

Серийного убийцу, доктора 35-летнего Генри Холмса повесили в США 7 мая 1896-го.

Холмс родился в семье небогатого клерка Германа Мадгета. Ребенком был очень сообразительным, но жестоким - мучил животных до смерти. Позже в Мичигане получил медицинское образование. Платил за него сам. Мошенничал со страховыми выплатами. Сначала страховал жизнь несуществующих людей, а затем демонстрировал трупы из университетской лаборатории и требовал выплаты.

В 1886 году Холмс переезжает в Чикаго и становится фармацевтом. Называется доктором Генри Говардом Холмсом. После смерти владельца аптеки выкупает ее у вдовы. Женщина исчезает. Холмс строит вокруг аптеки огромный изысканный дом.

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Дом называет "Замком". Спроектировал в нем тайные проходы, фальшивые стены и ловушки. Некоторые комнаты были звуконепроницаемыми и соединенными трубами с резервуаром газа в подвале. Со своей комнаты Холмс мог наполнять те помещения газом. В подвале было оборудование для проведения вскрытий.

В 1893-м в городе проводили Всемирную выставку. В доме Холмса много молодых женщин бронируют комнаты. Девушки начинают исчезать. Холмс продает человеческие останки медицинским лабораториям, но никто не спрашивает, откуда они у него.

Холмса поймали, когда попытался получить еще одну фальшивую страховую выплату. У него был труп убитой им молодой женщины.

"Я родился с дьяволом внутри. Я не мог не стать убийцей, также, как поэт не может не писать ", - заявил после признания.

В доме и во дворе нашли останки около 200 жертв.