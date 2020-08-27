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четверг, 27 августа 2020 02:41

В доме белорусского оппозиционера прошли обыски: имущество арестовали

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В доме белорусского оппозиционера прошли обыски: имущество арестовали
В доме Цепкало прошли обыски. Фото: РБК

В доме одного из лидеров белорусской оппозиции Валерия Цепкало в Минске прошел обыск.

"Информация подтверждается. Сейчас в этом доме живет родственница семьи. Она напугана и даже не посмотрела в документы, которые ей предъявили. Кто проводит, непонятно. Поскольку оба они - Валерий и Вероника находятся за рубежом, узнать подробности и причины сложно", - рассказал руководитель прессслужбы Цепкало Алексей Урбан.

Позже эту информацию подтвердила и сама Вероника Цепкало.

С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

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Не зарегистрированый кандидатом в президенты Беларуси Цепкало до недавнего времени находился в Украине. 16 августа в нему присоединились жена и дети, которых несколько часов продержали на российско-украинской границе.

Затем Цепкало с семьей выехал из Украины в Польшу.

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