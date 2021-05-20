В дом залезла 3-метровая змея

Питоны пестрые обычно не нападают на людей / Brisbane North Snake Catchers and Relocation

Питон длиной 3 м и весом 80 кг залез к частному дому в австралийском Брисбене.

Испуганные жители услышали странный шум, когда смотрели телевизор, и были шокированы увиденным "гостем". Об этом пишет Daily Star.

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Ловец змей Стив Браун, 38 лет, из компании Brisbane North Snake Catchers and Relocation, поймал огромную змею. Ему на это понадобилось 1,5 часа времени и большое терпение. Позже животное выпустили обратно в заросли, подальше от домов и дорог.

По словам Брауна, питоны пестрые - не ядовиты и не агрессивны, но имеют острые зубы. Живут в Австралии, Новой Гвинее, на архипелаге Бисмарка и Соломоновых островах. Эти змеи редко нападают на людей, но поедают собак, кошек и птиц. Могут вырасти до 4-х м завдожкы.

По словам Брауна, змеи могут залезать в дома людей при снижении температуры на улице и питаться крысами и мышами. В Австралии и других странах Южного Полушария сейчас поздняя осень.