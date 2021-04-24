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суббота, 24 апреля 2021 17:15

В Диснейленде можно сделать прививку от коронавируса

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В Диснейленде можно сделать прививку от коронавируса
Вакцину смогут получить до тысячи желающих в день. Фото: Reuters

В отеле парижского Диснейленда открылся пункт вакцинации от коронавируса.

Он будет работать только в выходные, сообщает Le Parisien.

Вакцинироваться смогут все желающие, но по предварительной записи. Прививки делать препаратом производства Pfizer.

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Предварительно планируют прививать до тысячи человек в день.

Стоит отметить, что сам развлекательный парк закрыт для посетителей с 30 октября из-за пандемии.

Новую партию вакцины Pfizer Украины ожидает в мае. На прошлой неделе в Украине прибыло 117 000 доз Pfizer-BioNTech. Ею прививают жителей и персонал домов престарелых.

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