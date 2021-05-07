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суббота, 08 мая 2021 06:00

В детской книге Маркл рассказала, как принц Гарри скучает по военной службе

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В детской книге Маркл рассказала, как принц Гарри скучает по военной службе
Одна из иллюстраций книги "Скамейка", на которой изображен рыжий солдат в армейской форме в американском стиле, держит на руках своего маленького сына / Amazon

В США 8 июня выйдет книга жены принца Гарри, Меган Маркл "Скамейка". Книга с картинками для детей, написанная Меган. Ее опубликовало издательство Random House Children's Books. Меган также начитала соответствующую аудиокнигу. Иллюстрировал издание художник Кристиан Робинсон.

Среди прочего, Меган использовала книгу, чтобы показать, как много значит для Гарри армия и как он расстроен потерей своих воинских званий в британской армии. Об этом пишет The Daily Mail.

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"Книга об отношениях между отцом и сыном, рассказанная с точки зрения матери. Она трогательно отражает развитие отношений между родителями и сыном, и напоминает нам о множестве форм и способов, которыми любовь может отображаться в современной семье", - говорится в аннотации издательства.

Книга возникла из стихотворения, которое Меган написала для мужа ко Дню отца. На одной из иллюстраций рыжеволосый солдат в армейском фуражке американского стиля держит маленького сына на руках, а женщина со слезами на глазах смотрит за этим с окна. Мама видит мужа, который вернулся с войны, чтобы продолжить семейную жизнь. Вероятно, это отсылка к Меган и Гарри, который служил в Афганистане.

По словам британского королевского биографа Фила Дампира, книга намекает на то, несчастный 35-летний Гарри из-за того, что потерял свои воинские звания. Он прослужил 10 лет в британской армии и дважды был в Афганистане в 2007-2008 годах.

"Этот сценарий знаком многим парам военных, вынужденных жить отдельно из-за конфликтов. Но, конечно, это не реальность Гарри и Меган, в которых тогда были другие отношения, когда он служил в Афганистане. Скорее, Меган, показывает, насколько много армия весила Гарри, и как он расстроен потерей своих воинских званий", - говорит Дампир.

До отказу от монарших званий Гарри был капитан-генералом королевской морской пехоты. Затем основал успешную программу реабилитации Invictus Games для раненых военных мужчин и женщин.

Книгу Меган можно купить за $14 в онлайн-магазинах Amazon, Foyles и Waterstones.

Во время громкого интервью американской телеведущей Опре Уинфри в марте принц Гарри признал, что его задело решение королевы Елизаветы II лишить его королевских почетных титулов, но одновременно он полностью уважает его. Гарри также запрещено носить военную форму после ухода от британских вооруженных сил, хотя он все еще может носить медали за участие в боевых действиях.

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Дата
08
мая

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