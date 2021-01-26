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вторник, 26 января 2021 23:01

В деревни пиццу будут доставлять дронами

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В деревни пиццу будут доставлять дронами
Фото: Скриншот с видео

В Израиле тестируют доставку пиццы с помощью беспилотников.

Первые дроны планируют запустить уже этим летом, сообщает The Wall Street Journal.

Дроны будут доставлять пиццу в утвержденные правительством зоны посадки, а уже оттуда водители-курьеры будут развозить ее клиентам. Речь идет о поселках, где нет своих пиццерий.

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Главной целью проекта является снижение времени и себестоимости доставки.

В Samsung начали работу над разработкой работа, потенциально сможет помогать в домашних делах. Работа назвали Bot Handy и его "научат", как убирать в квартире, накрывать на стол и даже как правильно подавать и разливать вино.

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