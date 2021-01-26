В деревни пиццу будут доставлять дронами

В Израиле тестируют доставку пиццы с помощью беспилотников.
Первые дроны планируют запустить уже этим летом, сообщает The Wall Street Journal.
Дроны будут доставлять пиццу в утвержденные правительством зоны посадки, а уже оттуда водители-курьеры будут развозить ее клиентам. Речь идет о поселках, где нет своих пиццерий.
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Главной целью проекта является снижение времени и себестоимости доставки.
В Samsung начали работу над разработкой работа, потенциально сможет помогать в домашних делах. Работа назвали Bot Handy и его "научат", как убирать в квартире, накрывать на стол и даже как правильно подавать и разливать вино.
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