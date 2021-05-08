В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами

В День памяти и примирения министры иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Хайко Маас обменялись письмами мира.

Их украинский министр обнародовал в Facebook.

Фото: Dmytro Kuleba

"Сегодня Германия стоит на стороне Украины и выражает солидарность с ней, выступает на международной арене за суверенитет и территориальную целостность Украины и поддерживает курс ее евроатлантических реформ. Я убежден, что память о варварской войне, развязанной Германией, о жертвах этой войны в Украине, а также о той ответственности за мир и безопасность в Европе, отсюда следует, останутся прочной основой отношений между нашими странами", - говорится в письме Мааса.

Министр добавил, что протянутая рука мира Германии от украинцев и людей других государств, пострадавших от национал-социализма, наполняет ее большой благодарностью.

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Кулеба в своем письме отметил, что украинцы не шевелят прошлое в поиске конфронтации, а стремятся чтить память жертв и совместного строительства будущей мирной Европы.

"В дни, когда мы с тобой вспоминаем окончания Второй мировой войны в Европе, от российских пуль продолжают гибнуть наши военные и мирные граждане. Поэтому мне и всем украинцам особенно важны твои слова о том, что Германия стоит на стороне Украины, которая защищает свои суверенитет и территориальную целостность. Но сегодня восточная граница Украины - это также восточная граница демократического мира, и единство в его защите нужно как никогда", - написал глава МИД.

Сегодня, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения. В этот день 1945 года в Берлине в 21:20 по местному времени подписали Акт капитуляции Германии.